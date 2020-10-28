Президент Комітету з економічної стратегії Барселони Карлес Тускетс офіційно став тимчасовим президентом каталонського клубу.

Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони

Як повідомляє сайт Барселони, 80-річний функціонер обраний головою Управлінського комітету, який взяв на себе функції Ради директорів, тобто управління, адміністрування та представництво клубу. Також, управлінський комітет має сформувати нову Раду директорів протягом наступних трьох місяців.

Нагадаємо, кілька днів тому 57-річний Жозеп-Марія заявляв, що не думає про відставку, проте шалений тиск все ж змусив його змінити своє рішення. Раніше Бартомеу неодноразово був розкритикований головними зірками Барси – зокрема, Жераром Піке та Ліонелем Мессі, який взагалі хотів піти з клубу.

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