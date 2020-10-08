Тренерський штаб Барселони обрав список гравців, які зможуть зіграти на груповому етапі Ліги чемпіонів.

До заявки каталонців потрапили 24 гравці основної команди (серед них Дембеле та Пуч, на яких начебто не розраховує Куман), та ще 5 гравців "кантери".

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Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья, Тенас.

Захисники: Дест, Піке, Араухо, Лангле, Альба, Умтіті, Фірпо, Мінгеса.

Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Пуч, Матеус Фернандес, Серхі Роберто, Де Йонг, Моріба.

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Коутінью, Дембеле, Педрі, Трінкау, Фаті, Конрад.

Список гравців, заявлених Барселоною опублікований на офіційному сайті УЄФА. Відзначимо присутність Матеуса Фернандеса, який навіть не був презентований у статусі гравця "синьо-гранатових".

До слова, Барселона потрапила до квартету G разом з київським Динамо, Ювентусом та Ференцварошем. Каталонці розпочнуть свій єврокубковий шлях домашнім поєдинком проти підопічних Реброва.

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