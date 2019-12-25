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Барселона визначилась із основним голкіпером на матчі Суперкубка Іспанії

15:29 389 Читать на русском
Барселона визначилась із основним голкіпером на матчі Суперкубка Іспанії
Роберто Нето / Marca

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прийняв рішення щодо голкіпера на матчах Суперкубка Іспанії.

Роберто Нето займе місце у воротах Барселони на матчах за Суперкубок Іспанії, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Вальверде задоволений роботою бразильця на тренуваннях та готовий надати ігровий час голкіперу. Додамо, що Суперкубок Іспанії відбудеться вже у січні, а окрім Барселони, в турнірі зіграють Реал, Атлетіко та Валенсія.

До слова, Нето перейшов до каталонців влітку 2019 року з Валенсії. У поточному сезоні 30-річний воротар провів лише один поєдинок за "синьо-гранатових".

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