Барселона вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів – одноклубниці Мудрика зазнали другого розгрому
У неділю, 27 квітня, між Челсі та Барселоною відбувся другий півфінал жіночої ЛЧ (1:4). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Жіноча ЛЧ, 1/2 фіналу (матч-відповідь)
Челсі – Барселона – 1:4 (перший матч – 1:4)
Голи: Каптейн, 90+1 – Бонматі, 25, Пайор, 41, Піна, 43, Параллуело, 90
Барселона вдруге розбила Челсі і довела свою перевагу за сумою двох матчів до рахунку 8:2. Таким чином, каталонська команда вийшла у свій шостий фінал Ліги чемпіонів.
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Барселона залишилася вірна своєму стилю і вийшла на поле Стемфорд Брідж грати першим номером у короткий і середній пас. Попри всі спроби Челсі переломити ситуацію, на перерву команди йшли за рахунку 0:3 на користь гостей. Так другий тайм перетворився на формальність.
У фіналі Барселона зіграє з переможцем пари Ліон – Арсенал. Вирішальний матч відбудеться 24 травня в Лісабоні.