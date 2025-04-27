У неділю, 27 квітня, між Челсі та Барселоною відбувся другий півфінал жіночої ЛЧ (1:4). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Жіноча ЛЧ, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Челсі – Барселона – 1:4 (перший матч – 1:4)

Голи: Каптейн, 90+1 – Бонматі, 25, Пайор, 41, Піна, 43, Параллуело, 90

Барселона вдруге розбила Челсі і довела свою перевагу за сумою двох матчів до рахунку 8:2. Таким чином, каталонська команда вийшла у свій шостий фінал Ліги чемпіонів.

ПСЖ знайшов спосіб помститися Реалу за "крадіжку" Мбаппе – він переманить найкращого гравця

Барселона залишилася вірна своєму стилю і вийшла на поле Стемфорд Брідж грати першим номером у короткий і середній пас. Попри всі спроби Челсі переломити ситуацію, на перерву команди йшли за рахунку 0:3 на користь гостей. Так другий тайм перетворився на формальність.

У фіналі Барселона зіграє з переможцем пари Ліон – Арсенал. Вирішальний матч відбудеться 24 травня в Лісабоні.