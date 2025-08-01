Барселона використала свій офіційний клубний телеканал, щоб публічно висміяти легенду світового футболу Луку Модріча перед більш ніж мільйоном глядачів. Під час трансляції товариського матчу Барселони зі Сеулом на YouTube коментатор скористався нагодою, щоб в'їдливо нагадати Модрічу про "його останній чудовий прийом" у фіналі Кубка Іспанії між Реалом і Барселоною.

Барселона офіційно зробить одну з найбідніших країн Африки ще біднішою

"Ми не віддали належну шану Луці Модрічу, на яку він заслуговує. Його останнім видатним досягненням був пас на Кунде у фіналі Кубка Іспанії", – заявив коментатор. Відразу після цієї фрази він заявив, що це був жарт, і додав, що "Модріч – великий гравець з неймовірною кар'єрою".

У Реалі ніхто не міг повірити цим словам. У Мадриді не розуміють, чому Barça TV дозволяє собі так зневажливо ставитися до легенди рівня Модріча. У будь-якому разі з Вальдебебаса чітко дали зрозуміти, що не мають наміру опускатися до рівня "кулес", виключивши можливість заяви з вимогою пояснень.

Модріч провів за Реал 597 матчів, у яких забив 43 голи і оформив 95 асистів. Він виграв 6 титулів Ліги чемпіонів, 4 Ла Ліги, 2 Кубки Іспанії, 5 Клубних ЧС і низку інших титулів. У 2018 році він увінчав свою кар'єру "Золотим м'ячем", обійшовши таких легенд, як Кріштіану Роналду і Лео Мессі, що було немислимо в епоху їхнього домінування.

Барселона влаштувала божевільні 7:3 команді екс-зірки МЮ: Ямаль оформив ефектний дубль, арбітр розпочав гольову атаку