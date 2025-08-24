Леванте завжди був одним із найважчих суперників Барселони. Дві з трьох останніх їхніх зустрічей завершились із рахунками 3:2 (на користь каталонців) і 3:2, а у 2018-му "блаугранас" згоріли 4:5. Хансні Флік не став зважати на цей факт, притримавши низку лідерів на банці – там тусувались Кунде, Лєвандовскі, Ольмо та Гаві.

Можливо, левантійців недооцінили, адже вони тільки-но повернулись із Сегунди й вже програли Алавесу. Втім, тотальний дубль німець теж не випустив. На полі залишались два претенденти на Золотий м'яч, Педрі, Бальде та новачок Рашфорд, Ерік і Жоан Гарсії (новий голкіпер Барси). Із явних резервістів вийшов тільки Касадо.

Вже на 5-й хвилині Барселона могла відкривати рахунок. Рашфорд подав з кутового й сам же підхопив винос, після чого обіграв Бруге й влетів на лівий край штрафного. Свій слалом Маркус завершив ударом з гострого кута – Кампос парирував.

Леванте майже одразу відповів голом. На 8-й хвилині Моралес отримав закидання з правого флангу й вирвався віч-на-віч з Жоаном Гарсією, легко перегравши кіпера. Взяття воріт не зарахували через явний офсайд, однак "жаби" показали зуби – а заодно продемонстрували намір перевіряти високу лінію оборони Барси.

На 15-й же хвилині господарі шокували чемпіона чистим голом. Ману Санчес отримав передачу на хід лівим флангом і виконав подачу, яку Толян скинув у центр карного майданчика. Її прийняв Ромеро, який ефектно переграв Кубарсі й вгатив метрів з восьми – 1:0!

Наступні 20 хвилин далися "блаугранас" дуже важко. Леванте раз за разом запускав передачу за спини захисникам, змушуючи Жоана Гарсію виходити далеко з воріт і підчищати. Такий футбол міг принести гол на 31-й хвилині: Моралес таки уникнув офсайду й побіг на лівий край штрафного, але в останню мить Хосе Луїс втратив м'яч – його встиг наздогнати Касадо.

На своїй же половині господарі виставили компактний середній блок. Нормальних моментів на цьому відрізку Барса не створювала. Зрівняти рахунок гості могли аж на 37-й хвилині, коли Педрі вирізав передачу під вихід Торресу віч-на-віч. Ферран переклав м'яч під праву й зі всієї сили зарядив у ближню дев'ятку. Важко було повірити, що нападник зараз не заб'є – втім, іспанець примудрився влучити у стійку.

Леванте всього через чотири хвилини огризнувся штрафним. Подачу з нього замикав Бруге – і каталонцям дуже пощастило. Сфера пролетіла поруч з правою штангою. Барса могла покарати за марнотратство на 45-й хвилині, коли Рафінья пробив головою з навісу Бальде, однак сфера пройшла у лічених сантиметрах від дальнього кута.

А потім стався скандал. Ромеро запустив контратаку, одним пасом організувавши Бруге та Моралесу вихід 2-в-1. Бруге вирішив піти в обіграш і загрався, втративши м'яч, а Моралес підхопив відскок і пробив. Сфера влучила у Бальде – і не просто в нього, а в руку. Кисті були відставлені, тож існував привід призначити 11-метровий.

З іншого боку, рука загалом була притиснутою, а м'яч все одно чіпляв більшу частину корпусу. Арбітр переглянув епізод і наважився вказати на "позначку". Хосе Луїс Моралес підійшов до неї й впевнено переграв Жоана Гарсію – той спробував зреагувати по удару, однак навіть не встиг зреагувати. 2:0!

Команди відправились відпочивати за комфортної переваги Леванте, тож Хансі Флік наважився на подвійну заміну. Замість Рашфорда та Касадо вийшли Ольмо та Гаві. Що найбільш важливо, Барселона зуміла завестись – причому настільки сильно, що вже на 52-й хвилині рахунок зрівнявся.

Щоправда, у перші дві хвилини до гола був ближчим Леванте. "Жаби" двічі виривались на ударні позиції в штрафному, однак гостей рятували Жоан Гарсія та офсайди. А потім стався гол Педрі – каталонська "вісімка" отримала пас від Ямаля й гарматним пострілом з 23-х метрів прошив дев'ятку. 2:1!

На 52-й же хвилині Торрес довів справу до 2:2. Рафінья виконав подачу з кутового, а Ферран виграв позицію у захисника й з правої вгатив під поперечку. Леванте втратив свій гандикап всього за шість хвилин.

Але господарі не здавались. Вже на 53-й хвилині команда могла забивати третій гол. Спочатку Моралес наздогнав діагональ і пробив з гострого кута, намагаючись прокинути поміж ніг Гарсії. Жоан встиг зімкнутись. Через кільканадцять секунд вже Ману Санчес відкрився на лівому краю штрафного й прострілив під удар Бруге – бути б 3:2, якби не фантастичний стрибок Жоана Гарсії.

Барса відповіла на 57-й закидушкою Ольмо під вривання Еріку Гарсії. Той пробивав потилицею, однак Кампос теж не спав. Ще через 13 хвилин голкіпер витягнув замикання від Феррана Торреса – той завдав удару головою метрів з восьми після навісу Бальде, спрямувавши сферу під поперечку. Втім, поступово Леванте вдалося вирівняти гру.

Хансі Флік на останню 20-хвилинку кинув у бій Лєвандовскі й Кунде. Барса тиснула, однак конкретики біля чужих воріт бракувало. На 84-й хвилині удар Рафіньї з лівого краю карного майданчика встигли накрити, а на 87-й Кунде вгатив з відскоку повз дальню стійку – ось і вся гострота. Здавалося, що "жаби" таки втримають сенсаційну нічию.

Не втримали. Вже у компенсований час Ямаль змістився на правий кут карного майданчика та виконав подачу на лінію воротарського, де Ферран програв боротьбу центрбеку. От тільки м'яч рикошетом від останнього пішов по дузі й приземлився у воротах – 2:3! Леванте програв через автогол.

Барселона святкує другу перемогу в сезоні, але знову демонструє вразливість оборони. Схоже, новий чемпіонат буде не менш цікавим за попереднім. Гранди втрачатимуть очки.