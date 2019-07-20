Барселона вирушила в турне до Японії: Грізманн – у списку, Мессі відсутній

Наставник Барселони Ернесто Вальверде взяв 26 виконавців на передсезонний турнір, який пройде у Японії.

Делегація Барселони вже вилетіла до Японії, де в рамках передсезонного турне зіграє проти Челсі (23 липня) та Віссел Кобе (27 липня). У списку чемпіонів Іспанії 26 футболістів, інформує офіційний сайт "блаугранас".

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Серед них – новачки Френкі де Йонг та Антуан Грізманн, які перейшли з Аякса та Атлетіко відповідно. Натомість немає гравців, які брали участь у Копа Амеріка-2019: Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Філіппе Коутінью та Артур. Вказані виконавці приєднаються до лав чемпіонів Іспанії вже у серпні.

Нагадаємо, 4 серпня Барселона зіграє з Арсеналом на Камп Ноу в поєдинку за трофей Гампера, після чого вирушить у США, де продовжить підготовку до сезону 2019/20.

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