Барселона вирушила на матч із Леванте без двох французьких зірок

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде визначився із заявкою на матч 12-го туру Ла Ліги проти Леванте.

Ернесто Вальверде склав список із 19 гравців, які вирушать на виїзний матч Барселони проти Леванте, повідомляє твіттер каталонців.

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Зазначимо, що до заявки не потрапили французи Самуель Умтіті та Усман Дембеле. Захисник пропускає матч через пошкодження, тоді як Дембеле не зіграє через рішення Вальверде.

Нагадаємо, матч Леванте – Барселона відбудеться завтра, 2-го листопада. Початок гри о 17:00.

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