toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР

Барселона вирушила на матч із Леванте без двох французьких зірок

21:43 151 Читать на русском
Барселона вирушила на матч із Леванте без двох французьких зірок
Умтіті, Грізманн та Дембеле / EFE

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде визначився із заявкою на матч 12-го туру Ла Ліги проти Леванте.

 

Ернесто Вальверде склав список із 19 гравців, які вирушать на виїзний матч Барселони проти Леванте, повідомляє твіттер каталонців.

Барселона знайшла заміну Умтіті в складі фіналіста Кубка Лібертадорес

Зазначимо, що до заявки не потрапили французи Самуель Умтіті та Усман Дембеле. Захисник пропускає матч через пошкодження, тоді як Дембеле не зіграє через рішення Вальверде.

Нагадаємо, матч Леванте – Барселона відбудеться завтра, 2-го листопада. Початок гри о 17:00.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

blog_ava
"Великий стовп ганьби", – симуляція Роналду спричинила скандал в Італії
12:51
9619
Теги
Леванте - Барселона Самюель Умтіті Самюель Умтіті Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
40
хв
Кремінь
14:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук