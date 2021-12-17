Барселона влітку орендувала Деміра у віденського Рапіда на сезон з правом викупу за 10 мільйонів євро. Юсуф мріяв про Барсу, однак змушений повернутися з оренди раніше терміну. Каталонці вирішили достроково розірвати угоду в січні, повідомляє Sport.es.

Барселона розчищає склад і не бачить в Демірі великого потенціалу. Рональд Куман активніше його використовував, а Хаві дав лише один шанс (в ЛЧ проти Бенфіки). За сезон Юсуф зіграв 9 матчів, а більше Барса його не залучала, щоб не платити Рапіду відступні.

Австрієць турецького походження за свій талант і специфічну тілобудову отримав статус нового Мессі. Влітку на нього претендували німецькі клуби, однак він поїхав за своєю мрією в Барселону. Тепер Юсуф або повернеться Рапід, або спробує свої сили в Бундеслізі.