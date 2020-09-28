Барселона обіграла Вільяреал у 3 турі іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Вільяреал.

Рональд Куман дебютував на чолі Барселони у Ла Лізі домашнім матчем проти Вільяреала. Реальної боротьби не вийшло – каталонці ще у першому таймі гарантували собі перемогу.

Барселона розгромила Вільяреал: симпатичний дебют Кумана, Мессі залишається в топі, але Фаті затьмарює Ліонеля

Героєм зустрічі став Ансу Фаті. Молодий іспанець оформив дубль і заробив пенальті для Ліонеля Мессі. Четвертий гол у власні ворота забив захисник Вільяреала Пау Торрес.