Барселона – Вільяреал – 4:0 – відео голів та огляд матчу
09:30 - Читать на русском
Барселона обіграла Вільяреал у 3 турі іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Вільяреал.
Рональд Куман дебютував на чолі Барселони у Ла Лізі домашнім матчем проти Вільяреала. Реальної боротьби не вийшло – каталонці ще у першому таймі гарантували собі перемогу.
Барселона розгромила Вільяреал: симпатичний дебют Кумана, Мессі залишається в топі, але Фаті затьмарює Ліонеля
Героєм зустрічі став Ансу Фаті. Молодий іспанець оформив дубль і заробив пенальті для Ліонеля Мессі. Четвертий гол у власні ворота забив захисник Вільяреала Пау Торрес.
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