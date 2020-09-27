Барселона – Вільяреал: онлайн-трансляція дебюту Кумана на чолі "блаугранас" в Ла Лізі
21:55 - Читать на русском
Барселона починає чемпіонат матчем проти Вільяреала. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру Ла Ліги Барселона – Вільяреал розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Барселона:
Вільяреал:
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