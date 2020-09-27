Роналд Куман дебютував на чолі Барселони у Ла Лізі домашнім матчем проти Вільяреала. Суперник був той, що треба, адже тренером "жовтої субмарини" є Унаї Емері – в його активі жодної перемоги на Камп Ноу. На такого солодкого суперника голландський тренер кинув усіх зірок – Мессі, Коутінью, Фаті, де Йонга та інших. Лише П'яніч залишився у запасі, а замість травмованого тер Штегена вийшов Нето.

Поєдинок розпочався з обережної розвідки. Обидві команди непогано рухалися, але до 10-ї хвилини стало помітно, що Барселона захопила контроль над грою. Вже на 14-й це могло вилитись у гол Мессі з передачі Фаті, однак Ліонель не зміг влучити по м'ячу. За хвилину Ансу дав аргентинцю урок із замикань: Альба прорвався лівим флангом і прострілив на ближню стійку, а Фаті у дотик метрів з десяти вистрілив у дев'ятку – 1:0!

Барселона продовжила тиск. Вже на 17-й хвилині внаслідок відскоку після флангової передачі від Фаті з меж штрафного пробивав Роберто, але м'яч полетів на трибуни. Втім, вже на 20-й Вільяреал пропустив вдруге: Коутінью протягнув м'яч та віддав передачу на Фаті, а той увірвався на лівий край карного майданчика й пробив у ближній кут – 2:0!

Після цього на полі залишилась тільки одна команда. Розгублений Унаї Емері стояв на бровці мовчки, його футболісти не могли зробити більше трьох-чотирьох передач, а Барса продовжила тиск, відверто знущаючись над обороною гостей. На 26-й хвилині це вилилось у подвійний момент: спочатку Мессі увірвався в штрафний і вистрілив у суперника, а потім Альба отримав передачу на лівий край, хитнув захисника й пробив з гострого кута з мінімальної дистанції – Асенхо парирував!

Зрештою, низка небезпечних маневрів на 35-й хвилині завершилась вриванням Фаті у карний майданчик, контактом з Гаспаром, падінням і пенальті – його реалізував Мессі. 3:0! . На 40-й хвилині Коутінью внаслідок фантастичної комбінації міг забивати четвертий, але його удар з-під поперечини витягнув Асенхо. Втім, під самий свисток на перерву сталося те, що мало статись: Мессі спокійно дійшов до штрафного та виконав навіс на лінію воротарського, куди вривався Бускетс, а Пау Торрес у спробі перервати передачу зрізав її у власні ворота – 4:0.

На початку другого тайму Вільяреал зробив спробу забити бодай гол престижу. Гості почали накривати суперника високим пресингом, завантажували м'яч у штрафний, а на 54-й хвилині Морено навіть закотив "круглого" в сітку – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд, а високі позиції левантійців лише сильніше розкривали їх. Кілька разів Барселона могла покарати підопічних Унаї Емері на контратаках, однак на заваді ставали або спини захисників, або брак при передачах.

Середина другого тайму виявилась рівною. Вільяреал старався загострити ситуацію, однак нічого цікавішого за удар Морено метрів з 20-ти з-під Альби (в руки Нето) та дальній постріл Гаспара вище воріт не створити не вдалося. Барселона також особливо вперед не лізла, але моменти у каталонців були значно конкретнішими: так, на 66-й хвилині Мессі вистрілив з лінії штрафного під поперечину (Асенхо парирував), а на 72-й він же головою замикав подачу Альби на 11 метрів – неточно. Роналд Куман, тим часом, проводив заміни, кинувши у бій Дембеле, Педрі, П'яніча та Трінкау.

Останні хвилини зустрічі мало відрізнялися від того, що було після перерви. Барса могла забити п'ятий гол на 86-й хвилині внаслідок потужного пострілу Мессі з лінії штрафного, однак його з-під поперечини дістав Асенхо. Вільяреал отримав шанс розмочити рахунок на 89-й – це Кубо хитнув захисника й пробив у напрямі дальньої дев'ятки. Нето парирував. Це був перший удар "жовтої субмарини" в площину, адже постріл Морено в середині другого тайму пройшов з офсайду.

Зрештою, ще одного голу побачити так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 4:0.