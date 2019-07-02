Барселона викупить Боатенга, – гендиректор Сассуоло

Хавбек Кевін-Прінс Боатенг має високі шанси стати повноцінним гравцем Барси.

"Я не думаю, що ми побачимо Боатенга в Сассуоло знову, це буде складно. Думаю, Барселона викупить його і, можливо, віддасть в іншу іспанську команду.

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Швидше за все, він залишиться в Ла Лізі", – цитує генерального директора Сассуоло Джованні Карневалі видання Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 32-річний хавбек приєднався до каталонського клубу в січні на правах оренди. Повноцінний трансфер у ЗМІ оцінюють у 8 млн євро.

За півроку в Ла Лізі Боатенг провів лише три матчі.

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