Неділя склалася для "кулес" просто розкішно. Реал сенсаційно програв на полі Мальорки, а сама Барселона згодом розгромила Севілью і збільшила відрив від мадридців до 8 очок.

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Прес-служба каталонців не втрималася від тролінгу на адресу одвічних суперників. У офіційному Twitter-акаунті Барселони "випадково" з'явилася публікація з посмішкою Хаві всього через кілька хвилин після поразки Реала. Втім, сам керманич поводиться підкреслено скромно.

"Ми ще нічого не виграли, лише Суперкубок. Ми голодні і маємо продовжувати. Реал все ще може виграти чемпіонат. Вони ще приїдуть до нас на Камп Ноу. Ми не можемо послабити пильність.

У наступну неділю ми зіграємо на полі Вільяреала, де Реал зазнав поразки. Попереду війна тривалістю 18 турів, це зовсім не кінець... Реал залишається чинним чемпіоном і фаворитом. Вони будуть боротися до кінця, а ми не маємо права розслаблятися", – наводить слова Хаві Marca.

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