Барселона отримала відповідь від Господарського суду. Проміжна постанова суду наголошує на тому, щоб Національна професійна футбольна Ліга зареєструвала новий контракт Гаві як члена першої команди. Про це повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Нова угода із півзахисником розрахована до 2026 року зі значним підвищенням зарплатні, але через роздуту зарплатну відомість Барселони Ла Ліга відмовила в реєстрації контракту. Суд вирішив, що такі дії нанесуть клубу непоправну шкоду.

Окрім того, через заборону Ла Ліги Гаві не міг взяти собі 6 номер, під яким грав свого часу головний тренер команди Хаві. Ця проблема відпаде після реєстрації нового контракту.

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