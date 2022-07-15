Сага з трансфером півзахисника Френкі де Йонга в АПЛ наблизилася до кульмінації.

"Синьо-гранатові" вимагають від 25-річного нідерландця прийняти пропозицію МЮ. Клуби вже погодили деталі трансферу, а от сам хавбек демонструє принципову позицію і не хоче змінювати клуб. Гроші (приблизно 75 млн євро плюс бонуси, загалом близько 85 млн) з продажу де Йонга терміново потрібні Барсі, щоб зареєструвати новачків.

Трансфер де Йонга в МЮ під загрозою зриву – хавбек не хоче поступатися Барселоні жодною копійкою

У суботу Барселона вирушає на турне до США. Дійшло до того, що у клубі погрожують не посадити де Йонга на борт літака, якщо той не погодиться на трансфер. Клуб поставив футболісту ультиматум, що той повинен піти, повідомляє Sport.es.

Хаві теж не бачить півзахисника у своїй команді. Тренер "блаугранас" вже повідомив підопічному, що йому краще погодитися на трансфер, стверджує Catalunya Radio.

Попри це, сам гравець заявив одноклубникам, що не хоче покидати Барселону. Нещодавно Френкі придбав собі будинок в Каталонії, а життя в Манчестері не входить у плани гравця. Хавбек пішов на поступки Барсі, погодившись на зниження зарплати, а зараз всупереч усім обставинам налаштований залишитися, маючи ще 4 роки чинного контракту.

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