Барселона вигадала хитру схему задля придбання Лаутаро

Барселона продовжує шукати шляхи для підписання форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Барселона готова запропонувати 70 млн євро та Фірпо Хуніора в обмін на Лаутаро Мартінеса, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Конте хотів би бачити у своїй команді талановитого латераля, який програє конкуренцію більш зірковому Жорді Альбі. Барселона оцінює Хуніора в 41 млн євро – саме цієї суми не вистачає каталонцям задля виплати клаусули за аргентинського форварда.

До слова, Хуніор провів 17 поєдинків у складі Барселони в поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

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