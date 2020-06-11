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Барселона відсторонила Семеду від тренувань – захисник постраждав через скандальну вечірку

16:42 183 Читать на русском
Барселона відсторонила Семеду від тренувань – захисник постраждав через скандальну вечірку
Нелсон Семеду / Фото Instagram

Захисник Барселони Нелсон Семеду вже пошкодував, що не залишився вдома перед рестартом Ла Ліги.

 

Барселона провела тренування без участі Нелсона Семеду. Як повідомили на офіційному сайті клубу, гравець відсторонений через порушення медичного протоколу Ла Ліги.

Семеду відвідав вечірку з десятками друзів – Барселона пообіцяла відреагувати на таке порушення карантину

Нещодавно в мережі з'явилась інформація з фотодоказами, що 26-річний португалець відвідав вечірку, на якій були присутні кількадесят осіб.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Семеду провів 21 поєдинок, в яких відзначився трьома асистами. Нагадаємо, що Барселона офіційно вийде з карантину 13 червня матчем проти Мальорки.

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Теги
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