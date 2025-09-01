Райо Вальєкано у рамках 3-го туру Ла Ліги 2025/26 зіграв внічию з Барселоною (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона завершувала європейську програму дня складним виїздом у Мадрид, на матч проти Райо Вальєкано. Протистояння з "блискавками" дається каталонцям дуже важко – у восьми останніх матчах каталонці п'ять разів втрачали очки, і лише одна з трьох перемог пройшла без нервів і гойдалок (3:0 вдома, півтора року тому).

Ванат вже отримує попередження від тренера Жирони: "Мені не потрібні ці люди"

Цьогорічна зустріч на Вальєкасі теж виявилась непростою. У першому таймі Райо Вальєкано тримались на рівних за ударами (4:5), дотиками у штрафному (6:10) та показником очікуваних голів з гри (0,66 vs 0.48).. Загалом гра була в'язкою, з купою єдиноборств, а моментів виникало небагато. Що найбільш важливо, господарі старалися відповідати на кожен випад "блаугранас".

І відповідали гостро! Барса могла відкривати рахунок на 4-й хвилині після зміщення Ямаля на лінію карного майданчика, однак пробив по центру. Баталья впорався, а Райо вже на 12-й відповів фантастичним епізодом – це Альваро Гарсія отримав пас від Паласона на хід лівим флангом і прострілив на 11 метрів. Раціу замикав без спротиву, однак Жоан Гарсія врятував каталонців!

Рафінья на 29-й хвилині тікав віч-на-віч, однак замість фінального удару бразилець покотив на Феррана. От тільки пас виявився неточним.

Райо Вальєкано знову дав миттєву відповідь – Паласон прибіг на ближню стійку для замикання прострілу й впав після стику з Жоаном Гарсією. Пенальті тут не було, адже голкіпер зіграв у м'яч і вже потім зніс Ісі. А потім стався скандал.

На 37-й хвилині Ямаль влетів у штрафний і впав, зіткнувшись з Чаваррією. Захисник мадридців й досить жорстко зіграв корпусом, тож арбітр свиснув пенальті. На думку відомого ресурсу Archivo VAR, рішення стало помилкою, адже Чаваррія виграв позицію й вже за інерцією зніс Ламіна.

This video shows the foul against Lamine Yamal inside the box. Clear penalty!pic.twitter.com/KrcopLKGPW — Viralitity (@Viralitity) August 31, 2025

Значна частина фанів у соцмережах вважає, що Ямаль просто підставився. Втім, ця думка не настільки важлива за думку арбітра – а той пізніше заявив Паласону, що у даному епізоді фолу не було. Принаймні, про це повідомляє сам Ісі.

Чому ж суддя прийняв інше рішення? А тому що на Вальєкасі не працював VAR. Відеосигнал не доходив до монітора, тож довелося опиратись на помилкове рішення судді в полі.

Хай там як, пенальті було реалізовано. Ямаль розвів м'яч і Баталью по різних кутах. 0:1! У компенсований час Ольмо міг і другий гол вколотити, замикаючи простріл Кунде в порожні ворота, однак Дані вгатив по горобцях!

До перерви гра була рівною, але після неї Барселона відверто провалилась. Райо Вальєкано на 83 хвилину мав 6:3 за ударами (3:0 у площину), награвши на 0,8 очікуваних голів (проти 0,27 у "блаугранас"). Ніби й непогано, однак цифри не враховують два скасованих голи й ще 4-5 ударів господарів зверху.

Всього за кільканадцять секунд після відновлення гри Паласон вирвався на простір, пробиваючи метрів з 11-ти. Жоан Гарсія врятував Барсу, а добивання від Де Фрутоса (саме він віддавав передачу) пройшло над воротами. Тут зафіксували офсайд у Хорхе.

Каталонці мали карати за марнотратство вже через дві хвилини. Ферран скинув м'яч Ольмо, якому залишалось вгатити з лінії штрафного, але Дані навіть у ворота не влучив. Цей момент став останнім для підопічних Хансі Фліка на Валькасі.

Далі балом заправляли мадридці. Гра йшла в одні ворота. Обрізка Еріка Гарсії на 64-й хвилині призвела до гола Де Фрутоса, однак його скасували через офсайд. Ще за дві хвилини Альваро Гарсія вгатив метрів з 20-ти, а м'яч рикошетом від Кунде пройшов повз дальню стійку. Подальший кутовий завершився ще одним голом – тепер вже чистим.

Райо зрівняв рахунок максимально просто. Подача Паласона пішла на дальню стійку, де ніхто не зіграв з Франом Пересом (теоретично його мав прикривати Ямаль). Хавбек же примудрився пробити з лету, та ще й з рикошетом від поперечини – 1:1. По суті, це був невеличкий шедевр.

На цьому "блискавки" не зупинились. На 72-й та 73-й хвилинах Жоан Гарсія врятував від другого пропущеного – Раціу та Альваро Гарсія вилітали сам на сам.

На 86-й голкіпер врятував при пострілі Ісі Паласона з центру штрафного (той замикав простріл Франа Переса), а подальша метушня з добиванням завершилась голом Райо. Його знову скасували, адже Перес перебував у офсайді.

На 90-й хвилині Жоан Гарсія ще й витягнув удар Камелью з меж штрафного. Зрештою, арбітр зафіксував результативну нічию. Барселона знову відскочила на Вальєкасі.

Вільяреал на останніх хвилинах втратив очки із Сельтою, Атлетік втримав перемогу над Бетісом