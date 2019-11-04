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Барселона відреагувала на жахливу травму Гомеша

10:43 941 Читать на русском
Барселона відреагувала на жахливу травму Гомеша
Андре Гомеш / Фото з відкритих джерел

Каталонська Барселона висловила слова підтримки своєму колишньому гравцю Андре Гомешу.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Аллі 63’
Сон Хин Мін 79’
63’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
90+7’ Дженк Тосун

Іспанська Барселона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер слова підтримки своєму колишньому півзахиснику Андре Гомешу, який зазнав жахливої травми у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Евертоном і Тоттенхемом.

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Нагадаємо, корейський нападник лондонців Сон Хин Мін сфолив на Гомеші під завісу зустрічі. Як наслідок, 26-річний хавбек господарів невдало впав на газон і після цього в нього врізався захисник гостей Серж Ор’є – Гомеш отримав перелом правої ноги.

"Дуже неприємно почути про жахливу травму Андре Гомеша. Ми бажаємо йому швидкого одужання, наші думки з тобою", – йдеться у повідомленні Барселони у Твіттері.

До слова, Гомеш був гравцем Барселони з 2016 по 2018 рік. У складі каталонського клубу він зіграв 78 матчів і забив 3 м'ячі.

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