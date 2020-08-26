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Барселона відреагувала на намір Мессі покинути клуб

07:30 - Читать на русском
Барселона відреагувала на намір Мессі покинути клуб
Ліонель Мессі / Marca

Барселона дуже швидко відповіла Ліонелю Мессі на його бажання покинути каталонський клуб.

"Блаугранас" надіслали своїй найбільшій зірці факс, у якому йдеться про намір зберегти Мессі в клубі до кінця його кар'єри, повідомляє Marca.

Мессі офіційно заявив про намір покинути Барселону цього літа

Зазначається, що таке рішення рада директорів Барселони прийняла одразу після екстреного засідання, спричиненого серйозними намірами Лео щодо відходу з клубу.

До слова, останньою краплею для Лео, окрім ганебного вильоту з Ліги чемпіонів, стала розмова Рональда Кумана з Луїсом Суаресом, під час якої новий тренер Барселони повідомив, що не розраховує на форварда.

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Головне Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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