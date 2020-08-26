Барселона відреагувала на намір Мессі покинути клуб

Барселона дуже швидко відповіла Ліонелю Мессі на його бажання покинути каталонський клуб.

"Блаугранас" надіслали своїй найбільшій зірці факс, у якому йдеться про намір зберегти Мессі в клубі до кінця його кар'єри, повідомляє Marca.

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Зазначається, що таке рішення рада директорів Барселони прийняла одразу після екстреного засідання, спричиненого серйозними намірами Лео щодо відходу з клубу.

До слова, останньою краплею для Лео, окрім ганебного вильоту з Ліги чемпіонів, стала розмова Рональда Кумана з Луїсом Суаресом, під час якої новий тренер Барселони повідомив, що не розраховує на форварда.

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