Захисник Сержиньйо Дест несподівано перебрався з Барселони до чемпіонату Італії.

Мілан та Барселона домовились про оренду Деста до розташування "россонері", повідомляє офіційний твіттер чемпіонів Італії.

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Американець перебрався до Мілана на правах оренди. "Россонері" також матимуть опцію викупу правого оборонця.

До слова, Дест втратив місце в основі після приходу Хаві та ще не зіграв у жодному офіційному матчі в цьому сезоні. У минулій кампанії Сержиньйо зіграв у 31 поєдинку, відзначившись 4 асистами.

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