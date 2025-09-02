Барселона відпустила захисника в оренду – ним цікавився Мілан
Фланговий захисник Барселони Ектор Форт проведе сезон в Ельче.
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про відхід в оренду флангового захисника Ектора Форта. Він перейшов в Ельче і проведе там один сезон. При цьому Ельче не матиме права викупу після закінчення оренди.
Як інформує Marca, до укладення угоди вважалося, що основним претендентом на Форта є Мальорка. Балеарський клуб вже виявляв інтерес до гравця кілька тижнів тому. Угода обговорювалася на зустрічі Деку і Ортельса, спортивних директорів обох команд, в Барселоні кілька днів тому.
Однак вона не відбулася через те, що Маффео не покинув Мальорку. Таким чином, Форт став другим гравцем Барселони, якого каталонський клуб віддав в оренду в Ельче – першим став Іньякі Пенья.
Також інтерес до Форта виявляв Мілан.
