Барселона відпустила Ваге у Ніццу

Сенегальський захисник Мусса Ваге продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

21-річний футболіст покинув Барселону і перейшов у французьку Ніццу. Сенегалець виступатиме за команду Патріка Вієйра на правах оренди до закінчення поточного сезону, інформує офіційний сайт французького клубу. Влітку Ніцца зможе викупити права на гравця.

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Зазначимо, що Ваге влітку минулого року перейшов з дубля Барселони в основну команду. В поточному сезоні він зіграв за "синьо-гранатових" 1 матч у Ла Лізі і 2 в Лізі чемпіонів. Каталонський клуб придбав його у 2018 році за 5 млн євро у бельгійського Ейпена.

До слова, Ніцца наразі посідає 12 місце в турнірній таблиці Ліги 1. При цьому команда перебуває на відстані 4 очок від зони єврокубків.

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