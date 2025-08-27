Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з голкіпером Ігнасіо Пеньєю до літа 2029 року. Водночас клуб відправив його в оренду в Ельче на один сезон.

Пенья перейшов в Ла Масію в 2012 році з Вільяреала. Він був основним воротарем команди, яка виграла перший чемпіонат молодіжної ліги для клубу в сезоні 2017/18. У листопаді 2022 року він дебютував за основний склад Барселони.

Травма тер Штегена в листопаді 2023 року дозволила Іньякі Пеньї зайняти місце воротаря Барселони в 17 матчах в Ла Лізі, Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку. Аналогічна ситуація повторилася і в сезоні 2024/25, коли після чергової травми німця валенсієць став основним воротарем з вересня по січень, провівши в цілому 23 офіційні матчі під керівництвом Хансі Фліка.

Загалом він провів за "блаугранас" 45 матчів, 10 разів відіграв на нуль, зробив 90 сейвів і завоював п'ять трофеїв: два титули Ла Ліги, один Кубок Іспанії і два Суперкубки Іспанії.

