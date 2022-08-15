Оренда 23-річного іспанця розрахована на один сезон. Права викупу Алекса Кольядо в Ельче немає, інформує офіційний сайт "синьо-гранатових".

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Фабріціо Романо повідомив, що клуби поділили зарплатню гравця навпіл і платитимуть йому по 50%. У молодіжці Барси хавбек був одним із лідерів, а от у першій команді поки відверто не складається – дебют ще під керівництвом Ернесто Вальверде і лише два матчі за основу.

Другу частину сезону 2021/22 Кольядо відіграв за Гранаду – 17 поєдинків, 2 голи, 1 асист. У системі Барселони він перебуває з 11-річного віку і доріс до статусу капітана молодіжки в сезоні 2020/21.

За підсумками сезону 2021/22 Ельче посів 13 місце в турнірній таблиці. Новий чемпіонат команда розпочне поєдинком проти Бетіса.

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