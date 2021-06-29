21-річний нідерландець став "динозавром", повідомляє офіційний сайт клубу.

Баварія відпустила Нюбеля у Францію і одразу підписала іншого голкіпера

Із Гамбургом Рейс підписав 4-річний контракт. Барселона відпустила хавбека безкоштовно, хоча контракт із ним був чинний до літа 2022-го. Рейс знайомий із німецьким футболом, адже сезон 2020/21 вихованець Гронінгена провів за Оснабрюк на правах оренди.

У минулому сезоні Людовіт Рейс провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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