20-річний центрбек перебрався до Бенфіки в останні години трансферного вікна, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

"Орли" домовились з Барсою щодо оренди Тодібо на 2 роки. "Блаугранас" отримають 2 млн євро. Крім цього, в угоді прописана не обов'язкова опція викупу за 20 мільйонів.

Зазначимо, що молодий француз не входив у плани Рональда Кумана. Другу частину сезону 2019/20 вихованець Ренна провів у складі Шальке на правах оренди.

Трансфер Тодібо в Бенфіку організував один з наймогутніших агентів планети Жорже Мендеш, інформує журналіст Mundo Deportivo Пако Агілар.

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