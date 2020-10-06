Барселона відправила Тодібо в Бенфіку – посприяв агент Роналду
Французький захисник Барселони Жан-Клер Тодібо продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.
20-річний центрбек перебрався до Бенфіки в останні години трансферного вікна, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.
"Орли" домовились з Барсою щодо оренди Тодібо на 2 роки. "Блаугранас" отримають 2 млн євро. Крім цього, в угоді прописана не обов'язкова опція викупу за 20 мільйонів.
Зазначимо, що молодий француз не входив у плани Рональда Кумана. Другу частину сезону 2019/20 вихованець Ренна провів у складі Шальке на правах оренди.
Трансфер Тодібо в Бенфіку організував один з наймогутніших агентів планети Жорже Мендеш, інформує журналіст Mundo Deportivo Пако Агілар.
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ÚLTIMA HORA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 5, 2020
Acuerdo con el Benfica para la cesión de @jctodibo