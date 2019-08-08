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Барселона відправила молодого таланта Таблу в Монреаль Імпакт

08:55 99 Читать на русском
Барселона відправила молодого таланта Таблу в Монреаль Імпакт
Балу Табла / Фото Монреаль Імпакт

Хавбек Барселони Балу Табла буде набиратись досвіду в МЛС.

Монреаль Імпакт вирішив підписати Балу Таблу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Клуб з МЛС домовився з Барселоною про оренду 20-річного таланта на піврок. Варто відзначити, що каталонці клуб підписали канадійця саме з табору Монреаля, узгодивши з Балу контракт на 3 роки.

На теренах Іспанії Балу захищав кольори Барселони Б, а також відправлявся в Альбасете на правах оренди.

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