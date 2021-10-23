Барселона відправила Дембеле на медогляд у Фінляндію – форвард лише у жовтні повернувся до тренувань
11:18 - Читать на русском
Форвард Барси Усман Дембеле продовжує відновлюватись від травми.
Усман Дембеле повернеться у фінську клініку, де влітку переніс оперцію на стегні, повідомляє Marca.
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На 24-річного нападника очікує ретельний медогляд. Барселона на початку жовтня заявила, що Усман нарешті повернувся до тренувань. Востаннє француз виходив на поле ще у червні.
Нагадаємо, свого часу Барса заплатила Борусії Д за Дембеле 135 млн євро, але гравець більшу частину своєї кар'єри у каталонському клубі проводить у лазареті.
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