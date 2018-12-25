Барселона відмовиться від трансферу Де Лігта через скандального Райолу

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт, ймовірно, не перейде в Барселону наступного літа.
Каталонський клуб прийняв рішення вийти з боротьби за 19-річного футболіста через дії його агента Міно Райоли, повідомляє Mundo Deportivo.
Барселона спробує викупити де Йонга, попри домовленість із Рабйо
За інформацією видання, він влаштував аукціон, з якого переможцем вийде клуб, який запропонує Де Лігту найбільшу зарплату.
В Барселоні готові придбати захисника тільки в тому випадку, якщо він погодиться на таку ж зарплатню, що і його одноклубник в Аяксі півзахисник Френкі де Йонг, який також входить в сферу інтересів "синьо-гранатових".
Збірна відкриттів Ліги чемпіонів-2018: сенсаційні новачки Барселони та Борусії підкорюють Європу
Раніше повідомлялося, що на Де Лігта також претендують Ювентус, Баварія і низка інших європейських клубів.