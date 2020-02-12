Барселона відмовилася від трансферу форварда, який мав замінити травмованого Дембеле

Барселона змушена шукати нового нападника через травми Усмана Дембеле та Луїса Суареса.
Щоправда, каталонці поки далекі досягнення угоди з пріоритетними кандидатами через розбіжності у фінансовій складовій.
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Зокрема, Барселона змушена відмовитися від трансферу нападника Реал Сосьєдада Вілліана Хосе. Президент сан-себастьянського клубу не збирається продавати каталонцям 28-річного бразильця за менше ніж за 50 млн євро, повідомляє Diario Sport.
Така сума обумовлена тим, що головний тренер Сосьєдада Іманоль Альгасіль повідомив керівництву, що розраховує на Жозе, оскільки команда бореться за місце в зоні Ліги чемпіонів і перемогу в Кубку Іспанії.
Барселона розраховувала закрити цю угоду, витративши всього 35 млн євро. І це попри чинний контракт форварда до 2024 року, в якому прописана клаусула на рівні 70 млн. У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Вілліан Хосе провів 22 матчі за Реал Сосьєдад, у яких забив вісім м'ячів.
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