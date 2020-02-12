Барселона відмовилася від трансферу форварда, який мав замінити травмованого Дембеле

Барселона змушена шукати нового нападника через травми Усмана Дембеле та Луїса Суареса.

Щоправда, каталонці поки далекі досягнення угоди з пріоритетними кандидатами через розбіжності у фінансовій складовій.

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Зокрема, Барселона змушена відмовитися від трансферу нападника Реал Сосьєдада Вілліана Хосе. Президент сан-себастьянського клубу не збирається продавати каталонцям 28-річного бразильця за менше ніж за 50 млн євро, повідомляє Diario Sport.

Така сума обумовлена ​​тим, що головний тренер Сосьєдада Іманоль Альгасіль повідомив керівництву, що розраховує на Жозе, оскільки команда бореться за місце в зоні Ліги чемпіонів і перемогу в Кубку Іспанії.

Барселона розраховувала закрити цю угоду, витративши всього 35 млн євро. І це попри чинний контракт форварда до 2024 року, в якому прописана клаусула на рівні 70 млн. У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Вілліан Хосе провів 22 матчі за Реал Сосьєдад, у яких забив вісім м'ячів.

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