Барселона відмовилася від підписання найкращого бомбардира Бетіса

Інтерес Барселони до нападника Бетіса Лорена Морона завершився без серйозних переговорів між клубами.

Каталонці вирішили відмовитися від послуг лідера атак "огірків", інформує Mundo Deportivo.

Бетіс – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Барселона справді була зацікавлена у Мороні, однак на заваді стала велика клаусула гравця – 40 млн євро, яка з бонусами могла вирости до 60-ти. Бетіс не збирався поступатися, тому "блаугранас" вирішили переключитися на інші цілі. Серед них Лукас Перес із Алавеса та Луїс Суарес із Сарагоси.

До слова, саме Морон є найкращим бомбардиром Бетіса після 23 турів Прімери – 8 голів та 2 асисти. Показники Лукаса Переса ще кращі – 9 голів і 4 асисти.

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