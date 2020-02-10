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Барселона відмовилася від підписання найкращого бомбардира Бетіса

11:24 17 Читать на русском
Барселона відмовилася від підписання найкращого бомбардира Бетіса
Лорен Морон / AP

Інтерес Барселони до нападника Бетіса Лорена Морона завершився без серйозних переговорів між клубами.

Каталонці вирішили відмовитися від послуг лідера атак "огірків", інформує Mundo Deportivo.

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Барселона справді була зацікавлена у Мороні, однак на заваді стала велика клаусула гравця – 40 млн євро, яка з бонусами могла вирости до 60-ти. Бетіс не збирався поступатися, тому "блаугранас" вирішили переключитися на інші цілі. Серед них Лукас Перес із Алавеса та Луїс Суарес із Сарагоси.

До слова, саме Морон є найкращим бомбардиром Бетіса після 23 турів Прімери – 8 голів та 2 асисти. Показники Лукаса Переса ще кращі – 9 голів і 4 асисти.

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Трансфери Трансфери Барселони Лорен Морон Лорен Морон Барселона Барселона Бетіс Бетіс Іспанія
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