За словами функціонера, керівництво Барси відмовилося від підписання Ерлінга Холанда, коли норвежець захищав кольори Зальцбурга. У підсумку, на початку 2020-го норвежець перейшов у дортмундську Борусію за 20 млн євро. У футболці "джмелів" 20-річний нападник забив вже 27 голів.

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"Так, я рекомендував Холанда для Барселони, але Пеп Сегура (тодішній спортдир каталонців – прим. "Футбол 24") відповів, що цей футболіст грає в зовсім іншому стилі, а тому не підходить нам. Я розумію, що Бартомеу довіряв йому і міг ігнорувати мою думку, але вважаю, що такі гравці, як Холанд, могли змінити Барселону", – цитує Бордаса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у січні пройдуть вибори нового президента Барси, позаяк Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку. Також клуб покинула вся рада директорів.

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