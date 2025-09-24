У каталонського клубу занадто високі стандарти в питанні комплектації складу.

Гаві переніс артроскопію для усунення пошкодження медіального меніска і пропустить 4-5 місяців. Виходячи з правил, у клубу є можливість посилити склад, оскільки йдеться про довгострокову травму, через яку гравець пропустить не менше чотирьох місяців.

Барселона знайшла заміну травмованому лідеру – на радарі Фліка гравець Манчестер Юнайтед

Однак, як інформує Marca, каталонці не хочуть шукати заміну. На думку босів клубу, на ринку немає відповідних вільних агентів. Головний тренер Гансі Флік і спортивний директорат не бачать гідної альтернативи та не хочуть купувати гравців лише заради самих трансферів.

Вони також могли б знайти футболіста на іншу позицію, але це не входить в поточні плани.

Барселона розгромила Хетафе – Ферран Торрес оформив дубль, Рашфорд віддав асист