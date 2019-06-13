Барселона відмовилась від придбання Рашфорда влітку – відомо, коли трансфер може відбутись

Схоже, нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не приміряє футболку Барси наступного сезону.

В таборі Барселони вирішили не витрачати кошти на Маркуса Рашфорда цього літа, повідомляє Daily Mail.

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Проте, керівництво каталонського клубу не виключає можливість трансферу 21-річного англійця через сезон. Це може бути пов'язано з нападником Атлетіко Антуаном Грізманном, який вже фактично однією ногою в Барсі.

Контракт Маркуса з "червоними дияволами" завершується 2020 року. В угоді прописана можливість продовження співпраці ще на сезон.

В минулому сезоні АПЛ Рашфорд провів 33 матчі, в яких відзначився 10-ма голами та 7-ма асистами.

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