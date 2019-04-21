Барселона відмовилась від придбання Рашфорда через фінансові апетити Манчестер Юнайтед

Барселона не має наміру підсилюватись нападником Манчестер Юнайтед Маркусом Рашфордом.

Керівництво "блаугранас" передумало боротись за Маркуса Рашфорда, повідомляє Daily Express.

Стерлінг, Бернарду та Рашфорд – серед претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю року в АПЛ

Каталонців не влаштувала сума відступних, яку манкуніаці мали намір отримати за 21-річного форварда. "Червоні дияволи" оцінили Маркуса у 173 млн євро.

Чинна угода форварда збірної Англії з клубом розрахована до літа 2020 року.

В поточнму сезоні АПЛ 28 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 7-ма асистами.

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро