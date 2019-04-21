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Барселона відмовилась від придбання Рашфорда через фінансові апетити Манчестер Юнайтед

16:09 276 Читать на русском
Барселона відмовилась від придбання Рашфорда через фінансові апетити Манчестер Юнайтед
Маркус Рашфорд / Фото Manchester Evening News

Барселона не має наміру підсилюватись нападником Манчестер Юнайтед Маркусом Рашфордом.

Керівництво "блаугранас" передумало боротись за Маркуса Рашфорда, повідомляє Daily Express.

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Каталонців не влаштувала сума відступних, яку манкуніаці мали намір отримати за 21-річного форварда. "Червоні дияволи" оцінили Маркуса у 173 млн євро.

Чинна угода форварда збірної Англії з клубом розрахована до літа 2020 року.

В поточнму сезоні АПЛ 28 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 7-ма асистами.

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