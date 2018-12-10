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Барселона відмовилась від матчу з Жироною в США – офіційна заява клубу

22:29 74 Читать на русском
Барселона відмовилась від матчу з Жироною в США – офіційна заява клубу
Барселона / ФК Барселона

Барселона відмовилась від проведення матчу Ла Ліги проти Жирони в Маямі 27 січня.

"Клуб відмовляється від свого бажання проводити матч в Маямі після усвідомлення того, що сторонам не вдалося прийти до консенсусу з приводу цієї пропозиції.

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Ми були готові провести цю гру, ми усвідомлювали всі вигоди, але, оскільки домовленості немає, цей проект не може бути реалізований", – йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, матч Ла Ліги Жирона – Барселона повинен був відбутись 27 січня в Маямі. Раніше відкрито проти проведення матчів чемпіонату в США виступав мадридський Реал.

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Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

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