Барселона відмовилась продати Евертону Гомеша

Барселона відмовила Евертону у продажі хавбека Андре Гомеша.

Евертон прагнув викупити Андре Гомеша у Барселони після закінчення орендної угоди. Але Liverpool Echo повідомляє, що "блаугранас" відмовились навіть розглядати таку пропозицію.

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"Іриски" зацікавились португальцем, коли оформлювали трансфер Єррі Міни, але на Камп Ноу повідомили, що хавбека можна лише орендувати.

Сам Гомеш відкрито заявляв, що був нещасливим у Барселоні і прагнув якнайшвидше змінити клуб. "Синьо-гранатові" придбали його у Валенсії влітку 2016 року, але за 2 сезони він не виправдав очікувань тренерів та керівництва клубу.

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