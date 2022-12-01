Каталонський клуб ефектно анонсував відкриття свого магазину на території принципового ворога.

Жоан Лапорта та Флорентіно Перес / фото з відкритих джерел

Маркетингова присутність у столиці Іспанії – неабияка подія для "синьо-гранатових". Тому Барселона вирішила креативно оголосити, що відкриває свій перший магазин у Мадриді.

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На фасаді будинку розтягнули величезне полотно в кольорах клубу з написом "Raúl is culer", що можна перекласти як "Рауль крутий". Звісно, це відразу викликало асоціації з легендою Реала. Проте, це виявилося фікцією.

Йшлося про Рауля Альвареса "Auronplay" – дуже відомого іспанського блогера, який є палким фаном Барселони.