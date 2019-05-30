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Барселона заморозила трансфер Грізманна – три вагомі причини

15:31 949 Читать на русском
Барселона заморозила трансфер Грізманна – три вагомі причини
Антуан Грізманн / Reuters

Барселона може відмовитись від трансферу Антуана Грізманна через ряд причин.

Президент Барселони Жозеп Бартомеу призупинив роботу клубу над трансфером нападника Атлетіко Антуана Грізманна. Тепер трансфер француза не є пріоритетним, повідомляє Marca.

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Перехід Грізманна виглядає ризикованим, адже за нападника необхідно викласти 120 мільйонів євро, крім того француз хоче отримувати зарплату у розмірі 17 мільйонів євро.

Також, через те, що Грізманн не захотів переходити у каталонський гранд минулого року, його не хочуть бачити у команді ні уболівальники, ні футболісти.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу Трансфери Барселони Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
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