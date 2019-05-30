Барселона заморозила трансфер Грізманна – три вагомі причини

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Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом
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"Золоте прощання Азара", або "Саррі піде з високо піднятою головою". Англійські ЗМІ – про блискучу перемогу Челсі в ЛЄЛіга Європи — 12:56 1870
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Спаллетті офіційно звільнений з посади наставника ІнтераІталія — 11:54 1464
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