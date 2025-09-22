Ферран Торрес залишається важливим гравцем Барселони, однак його довгострокове майбутнє у клубі залишається невизначеним. Як повідомляє Marca, каталонці розраховують на 25-річного форварда, проте переговори про нову угоду досі не розпочалися.

Клуб уже вирішив питання з продовженням контрактів Рафіньї та Жюля Кунде, які є основними гравцями Ганса-Дітера Фліка. Водночас у пріоритеті зараз угоди, що завершуються у 2026 році, – зокрема, Френкі де Йонга, Еріка Гарсії та Андреаса Крістенсена. Саме з ними нині ведуться перемовини, а Торресу доведеться чекати.

За інформацією джерела, сам футболіст неодноразово наголошував керівництву Барселони, що хоче залишитися й готовий підписати новий контракт. Проте коли клуб приділить йому увагу – наразі незрозуміло. За ситуацією уважно слідкують клуби АПЛ і Серії А, які цікавляться універсалом Барселони.

Попри невизначеність, Торрес блискуче стартував у новому сезоні: він забив 4 голи у 5 матчах Ла Ліги. Його універсальність дозволила команді закрити проблеми в атаці через травми Роберта Лєвандовскі та Ламіна Ямаля, а також дисциплінарні санкції проти Маркуса Рашфорда. Чинний контракт Торреса з Барселоною діє до 2027 року.

