Барселона виділила значну суму на допомогу дітям-біженцям – "Футбол здатен змінити світ"

Каталонська Барселона взяла участь у благодійній акції на підтримку біженців.

Благодійний фонд Барселони виділив 6 млн євро, щоб допомогти біженцям, які знаходяться в Греції, Лівані та Італії, повідомляє Marca.

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Екс-гравець Барселони Ліліан Тюрам відвідав Ліван у якості представника благодійного фонду.

"Там ви розумієте, що футбол здатний змінити світ. Коли діти грають в футбол, то всі вони рівні", – сказав Тюрам.

"Ми бачимо, як завдяки цій програмі діти можуть забути свої проблеми на мить, і відчути себе менш самотніми", – додала засновник фонду Марія Валлес.

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