Барселона домовилася з грецьким ПАОКом щодо переходу Мусси Ваге. Сенегалець виступатиме за "орлів півночі" на правах оренди до кінця сезону-2020/21, повідомляє прес-служба каталонців.

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Зазначимо, що 21-річний оборонець загалом провів за Барселону лише 6 матчів (4 в Ла Лізі та ще два в Лізі чемпіонів). Другу половину минулого сезону Ваге провів на правах оренди у французькій Ніцці, за яку зіграв 5 поєдинків і забив 2 голи.

Нагадаємо, ПАОК став справжнім відкриттям кваліфікації Ліги чемпіонів, вибивши із турніру португальську Бенфіку і турецький Бешикташ. Для виходу у груповий турнір грекам залишилося здолати російський Краснодар.

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