Барселона віддала Аленью в оренду Бетісу

Барселона та Бетіс оголосили про переїзд хавбека Карлеса Аленьї з Каталонії в Андалусію.

21-річний футболіст виступатиме за Бетіс на правах оренди до закінчення поточного сезону, інформують офіційний сайт Барселони та твіттер севільського клубу. У Бетіса не буде права викупу гравця.

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Відзначимо, що в поточному сезоні Аленья зіграв за Барселону 5 матчів у всіх турнірах. В його активі одна результативна передача.

До слова, Бетіс наразі посідає 13 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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