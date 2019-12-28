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Барселона віддала Аленью в оренду Бетісу

14:46 216 Читать на русском
Барселона віддала Аленью в оренду Бетісу
Карлес Аленья / Marca

Барселона та Бетіс оголосили про переїзд хавбека Карлеса Аленьї з Каталонії в Андалусію.

21-річний футболіст виступатиме за Бетіс на правах оренди до закінчення поточного сезону, інформують офіційний сайт Барселони та твіттер севільського клубу. У Бетіса не буде права викупу гравця.

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Відзначимо, що в поточному сезоні Аленья зіграв за Барселону 5 матчів у всіх турнірах. В його активі одна результативна передача.

До слова, Бетіс наразі посідає 13 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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