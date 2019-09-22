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Барселона видала найгірший старт у Ла Лізі за 25 років

07:30 373 Читать на русском
Барселона видала найгірший старт у Ла Лізі за 25 років
Грізманн та Мессі / соцмережі

Барселона сенсаційно поступилась Гранаді в матчі 5-го туру Ла Ліги та встановила одразу два антирекорди.

2’ Рамон Азіз
65’ Альваро Вадільо
 
2’ Рамон Азіз
65’ Альваро Вадільо

Каталонська Барселона має в активі лише 7 очок після 5 стартових турів, що стало найгіршим стартом команди за останні 25 років, повідомляє Opta.

Гранада – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Востаннє подібний старт каталонці видавали в сезоні 1994/95 при Йохані Кройфі. Додамо, що Барселона жодного разу не перемогла у чотирьох виїзних поєдинках, чого не траплялось із клубом з 1998 року, тоді команду тренував Луї ван Гал.

Нагадаємо, Гранада сенсаційно перемогла Барселону (2:0) та очолила турнірну таблицю, а каталонці опустились на сьому позицію.

Гранада впевнено перемогла Барселону й очолила турнірну таблицю Ла Ліги

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Теги
Іспанія Гранада - Барселона Барселона Барселона Йохан Кройф Луї ван Гал Луї ван Гал
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