Барселона видала найгірший старт у Ла Лізі за 25 років

Барселона сенсаційно поступилась Гранаді в матчі 5-го туру Ла Ліги та встановила одразу два антирекорди.

Каталонська Барселона має в активі лише 7 очок після 5 стартових турів, що стало найгіршим стартом команди за останні 25 років, повідомляє Opta.

Гранада – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Востаннє подібний старт каталонці видавали в сезоні 1994/95 при Йохані Кройфі. Додамо, що Барселона жодного разу не перемогла у чотирьох виїзних поєдинках, чого не траплялось із клубом з 1998 року, тоді команду тренував Луї ван Гал.

Нагадаємо, Гранада сенсаційно перемогла Барселону (2:0) та очолила турнірну таблицю, а каталонці опустились на сьому позицію.

Гранада впевнено перемогла Барселону й очолила турнірну таблицю Ла Ліги