Проблемою стали "непомірні" запити 25-річного івуарійця щодо зарплати, інформує Diario Sport.

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Влітку Кессьє повинен стати вільним агентом, оскільки домовитися з Міланом не вдається. Барселона запропонувала хавбеку 5 млн євро на рік "чистими", проте він хоче значно більше. Каталонці вважають свій центр поля достатньо укомплектованим, тому не збираються продовжувати торги з агентами гравця. Кессьє також пов'язували з Реалом, ПСЖ і грандами АПЛ.

Додамо, що в поточному сезоні лідер Мілана провів 22 матчі, в яких відзначився 5 голами та одним асистом.

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