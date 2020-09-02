Барселона налаштована підсилитися півзахисником Ліверпуля Джорджініо Вейналдумом. Клуби вже розпочали перемовини, а мова йде про доволі смішну суму – від 15 до 20 млн євро, стверджує Sport.es.

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Це пов'язано з тим, що контракт Вейналдума з Ліверпулем завершується через рік, а хавбек не планує продовжувати співпрацю, хоча Ліверпуль пропонував нову угоду на 2 сезони.

Після відходу Ракітіча та потенційної втрати Відаля "синьо-гранатові" потребують підсилення в лінію півзахисту. 29-річний Вейналдум є одним із пріоритетних кандидатів, позаяк Рональд Куман добре знає хавбека по спільній роботі у збірній Нідерландів. Очікується, що у випадку досягнення домовленості між клубами півзахисник підпише контракт на 3 роки.

Вейналдум виступає за Ліверпуль з 2016 року. У сезоні 2019/20 провів 47 матчів, у яких забив 6 голів. За час кар'єри в команді Юргена Клоппа нідерландець став чемпіоном Англії та виграв ЛЧ.

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