Новим спонсором каталонців може стати музичний стрімінговий сервіс Spotify – сторони вже ведуть переговори, повідомляє ESPN.

Барселона провела аудит роботи Бартомеу: мільярдний борг, неймовірні збитки й звернення в прокуратуру

Барселона може заробити близько 57 млн євро за рік співпраці. Логотип Spotify з'явиться не лише на ігровій формі "блаугранас", але й на тренувальному екіпіруванні та поруч з назвою стадіону Камп Ноу.

Нагадаємо, каталонці нещодавно оголосили катастрофічний фінансовий стан – борг клубу становить 1,173 млрд євро, збитки – 481 мільйон, а зарплатний фонд часів правління Бартомеу був на 40% вищим, ніж в інших клубів.

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