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Барселона веде переговори з Клоппом – відома умова, за якої Куман збереже свою посаду

19:03 - Читать на русском
Барселона веде переговори з Клоппом – відома умова, за якої Куман збереже свою посаду
Юрген Клопп / Reuters

Кандидат у президенти Барселони Жорді Фарре зізнався, що намагається переконати Юргена Клоппа очолити каталонський клуб на випадок своєї перемоги на виборах.

"Призначення Кумана на посаду наставника Барселони? Так, Куман – хороше рішення, враховуючи, що він легенда Барселони, еталон. З огляду на його характер, думаю, він та людина, яка зараз потрібна клубу. Я бажаю йому всього найкращого, бо перед ним складне завдання.

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Якщо Куман добре працюватиме, то, звичайно, продовжить тренувати команду. Очевидно, у нас є план дій, ми вже кілька разів контактували з Юргеном Клоппом, тому що нам здається, що Барселоні потрібен саме такий тренер", – зазначив Фарре у коментарі Sport.es.

Нагадаємо, Куман очолив Барселону після провального сезону для каталонців – "блаугранас" вперше не виграли жодного трофею за 12 сезонів та зазнали ганебної поразки від Баварії в Лізі чемпіонів із рахунком 2:8.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Юрген Юрген Клопп Рональд Рональд Куман
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